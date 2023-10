Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Zwischen Freitagabend (13.10.) und Samstagmittag (14.10.) beschmierten Unbekannte die Außenfassade eines Bekleidungsgeschäfts am Buttermarkt mit Farbe. Außerdem wurde am Freitagabend (14.10.), gegen 22.20 Uhr, ein Aufsteller auf dem Bahnhofsvorplatz auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären. Insgesamt entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Kalbach. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (18.10.) über eine Nebeneingangstür in das Bürgerhaus in der Sankt-Florian-Straße im Ortsteil Mittelkalbach einzubrechen. An der Tür entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell