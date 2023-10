Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden und aufwendiger Bergung eines Lkw

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwochmorgen (19.10.), gegen 06 Uhr, ereignete sich im Bereich der Bundesstraße 279, Höhe Schwedenschanze, Gemarkung Gersfeld, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bereich Schwalmstadt kam auf dem Gefällestück kurz hinter der Landesgrenze, aus Bayern kommend, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter in der Böschung und kam an einem Wasserdurchlass zum Stehen. Durch das Unfallgeschehen drohte der Lkw, umzukippen. Der Fahrzeugführer konnte sich alleine aus dem Führerhaus befreien und die Polizei verständigen. Der Lkw-Fahrer war nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die entstandenen Kosten für die Bergung des Lkw dürften jedoch wesentlich höher sein. Ein Abschleppunternehmen aus dem benachbarten Bad Brückenau war mit insgesamt vier Fahrzeugen und fünf Mitarbeitern vor Ort. Mittels Kranwagen wurde der Lkw in aufwendiger, sechsstündiger Arbeit geborgen. Die B 279 musste für die gesamte Dauer voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Gersfeld und Bad-Brückenau sowie Mitarbeiter der Stadt Gersfeld unterstützten die Arbeit der Polizeistation Hilders tatkräftig.

Gefertigt: Müller, PHK, PSt Hilders

