POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag kam es auf der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg in Höhe der dortigen Hubbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger war auf seinem Motorrad gegen 16 Uhr in Richtung Völlen unterwegs. Ein vor ihm fahrender Pkw bremste ab, da sich die Hubbrücke öffnete und die dortige Ampel rot anzeigte. Zudem waren die Schranken vor der Brücke gesenkt. Dies übersah der Motorradfahrer und überholte den Pkw. Daraufhin durchbrach er die Schranke, kam zu Fall, rutschte durch die bereits entstandene Lücke zwischen Fahrbahn und Hubbrücke und stürzte von dort etwa fünf Meter tief in das darunterliegende Hafenbecken. Ein Matrose auf dem zu diesem Zeitpunkt unter der Brücke passierenden Schiffes wurde Zeuge des Geschehens und sprang ins Wasser. Er brachte den Verunfallten an das Ufer, wo er gemeinsam mit einem weiteren hinzugekommenen Helfer den Motorradfahrer aus dem Wasser rettete. Der 58-Jährige wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Motorrad blieb beschädigt in der Öffnung zwischen Fahrbahn und Hubbrücke hängen. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, 20 Einsatzkräften und vier Tauchern vor Ort. Die Straße war bis etwa 20 Uhr voll gesperrt.

