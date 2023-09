POL-HB: Nr.: 0551--Mordkommission ermittelt nach Tod eines Siebenjährigen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Max-Säume-Straße Zeit: 14.09.23, 17.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 18 Jahren nach einem Halskettenraub in Blockdiek fest. Am späten Nachmittag wurde eine 83 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg in der Max-Säume-Straße von zwei jungen Räubern überfallen. Ein Täter hielt die Seniorin dabei am ...

