POL-HB: Nr.: 0549--Polizei fasst junge Schmuckräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Max-Säume-Straße Zeit: 14.09.23, 17.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 18 Jahren nach einem Halskettenraub in Blockdiek fest.

Am späten Nachmittag wurde eine 83 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg in der Max-Säume-Straße von zwei jungen Räubern überfallen. Ein Täter hielt die Seniorin dabei am Handgelenk fest und riss ihr dann die Goldkette vom Hals. Das Duo flüchtete anschließend damit in Richtung eines Waldstückes. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte schnell zwei 15 und 18 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Der 15-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes übergeben. Gegen beide wurden Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

