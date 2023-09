Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0547 --Mann sticht auf Frau ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Helgolander Straße Zeit: 15.09.23, 8.15 Uhr

Im Walle stach ein 41 Jahre alter Mann am Freitagmorgen auf seine 36-jährige Ehepartnerin ein. Die Frau wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen den mutmaßlichen Täter noch am Tatort fest.

Laut Zeugenaussagen griff der Mann die 36 Jahre alte Frau in der Helgolander Straße an und fügte ihr Stichverletzungen zu. Passanten überwältigten den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Bremerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell