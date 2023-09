POL-HB: Nr.: 0545 --Täter nach Überfall auf Supermarkt gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Volkmannstraße Zeit: 13.09.2023, 19:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwochabend zwei Männer im Alter von 15 und 21 Jahren. Sie sind verdächtig, zuvor einen Supermarkt überfallen zu haben.

Gegen 19:50 Uhr betraten zwei junge Männer das Geschäft in der Volkmannstraße und liefen direkt zum Kassenbereich. Dort bedrohte einer der beiden die 19 Jahre alte Verkäuferin mit einem Messer und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Dem kam sie nach und die Räuber nahmen sich Bargeld aus der Lade und flüchteten. Ein Polizist befand sich zur gleichen Zeit privat in dem Supermarkt. Er alarmierte die Kollegen und nahm die Verfolgung auf. Dadurch konnten die Einsatzkräfte schnell die zwei Verdächtigen im Alter von 15 und 21 Jahren in einem nahe gelegenen Parzellengebiet stellen. Sie nahmen beide mit auf die Wache und stellten diverse Beweismittel sicher. Die Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

