POL-OH: Mehrere Unfallmeldungen im Bereich Rotenburg an der Fulda

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht:

Am Dienstag (17.10.), zwischen 11.15 Uhr und 16.15 Uhr kam es in Rotenburg a. d. Fulda zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 67-jährige Frau aus Nentershausen hatte ihren PKW in Rotenburg, in der Straße "Obertor", auf den dortigen Parkflächen, parallel zur Fahrbahn geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen ihren PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An ihrem PKW entstand vorne links ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg an der Fulda unter 06623-9370, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

Am Dienstag (17.10.), um 15.16 Uhr, kam es in Rotenburg an der Fulda beim sogenannten "Shell-Kreisel" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 58-jährige Frau aus Rotenburg befuhr mit ihrem PKW die Straße "Zum Güterbahnhof" in Richtung Kasseler Straße (Kreisverkehr). Ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller den Kreisverkehr aus Richtung Kasseler Straße und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen, um der Kasseler Straße weiterhin zu folgen. Die Rotenburgerin fuhr in den Kreisverkehr ein, offenbar ohne dem Rollerfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Der Zweiradfahrer wich aus, bremste und kam dabei zu Fall. Er wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt:

Am Mittwoch (18.10.), um 11 Uhr kam es in Rotenburg a. d. Fulda, in der Memelstraße zu einer geklärten Verkehrsunfallflucht.

Ein 67-jähriger Mann aus Rotenburg hatte seinen PKW in der Memelstraße ordnungsgemäß, parallel zur Fahrbahn, geparkt. Ein 87-jähriger Mann aus Rotenburg fuhr auf den geparkten PKW auf. Unmittelbar danach setzte der Mann mit seinem PKW zurück, fuhr weiter über einen Bordstein und Gehweg an der Ecke Forststraße/Memelstraße und entfernte sich dann über eine Seitenstraße unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte PKW wurde im Heckbereich beschädigt und durch den Aufprall circa zwei Meter nach vorne geschoben. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers war ebenfalls ein Schaden in Höhe von geschätzt 3.000 Euro entstanden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde aufgrund der Gesamtumstände vorläufig sichergestellt.

