POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mehrere Firmentransporter in Großenkneten und Harpstedt aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mehrere Firmentransporter wurden in der Nacht zu Donnerstag, 16. März 2023, von bislang unbekannten Personen in Großenkneten und Harpstedt aufgesucht und aufgebrochen. In allen Fällen wurde hochwertiges Werkzeug erbeutet.

Hierbei drangen die Diebe im Zeitraum von Mittwoch, 15. März, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. März, 7:00 Uhr, gewaltsam über die Seitenschiebetüren der Kleintransporter ein.

Bei den Tatorten in Großenkneten handelt es sich um den Mittelweg, den Lüntjenweg sowie um die Straße Im Dorf. In Harpstedt wurde ein Transporter, der in der Wilhelm-Borchert-Straße abgestellt war, angegangen.

Der Tatzeitraum im Lüntjenweg kann auf Donnerstag, 16. März 2023, 0:30 Uhr bis 06:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Wildeshausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge und Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter 04431/941-0 entgegengenommen.

