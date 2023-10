Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Zusammenstoß zweier Pkw

Fulda. Am Montag (16.10.), gegen 18.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstand. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda befuhr die Dieselstraße in Fahrtrichtung Böcklerstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach musste dieser aufgrund eines rechtsseitig geparkten Lkw auf die linke Spur wechseln. Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige aus Neuhof von einem Firmengelände auf die Dieselstraße auf. Die Frau erkannte die Situation und hielt mit ihrem Fahrzeug an, um den 61-Jährigen zunächst passieren zu lassen. Der Opel-Fahrer reagierte jedoch nicht rechtzeitig und fuhr frontal in die linke Fahrzeugseite der 28-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

53-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (17.10.) leicht verletzt. Er befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach gegen 15.45 Uhr in Fulda die Kreuzbergstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend in absteigende Richtung und musste sein Fahrzeug kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Hausnummer 1 verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 41-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß zweier Pkw

Ludwigsau. Am Montag (16.10.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Hauneck die Rengshäuser Straße in Richtung Ersrode. Derzeitigen Erkenntnissen wollte der 25-Jährige abbiegen, was ein nachfolgender 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Homberg zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell