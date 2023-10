Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Junge Frauen in Bus bedroht - Einbruch in Postfiliale - Vier Einbrüche auf dem Lullusfest

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Junge Frauen in Bus bedroht

Bad Hersfeld. Eine 19-jährige Frau aus Bad Hersfeld ist am Montagabend (16.10.), gegen 23.05 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin in einen Bus an der Haltestelle "Lichterkreisel" eingestiegen. Während der Fahrt haben zwei bislang unbekannte Personen die Frauen aufgefordert, die Videos auf dem Handy leiser anzuschauen. Dieser Aufforderung seien die Frauen nachgekommen. Allerdings hätten sie nach eigener Aussage leise darüber gekichert, was den unbekannten Mann augenscheinlich in Rage versetzt habe. Dieser habe daraufhin beide Frauen bedroht und schließlich die 19-Jährige am Hals gepackt und gegen die Scheibe des Busses gedrückt. Auch seine weibliche Begleiterin bedrohte die 19-Jährige und drückte diese ebenfalls gegen die Scheibe. Die zwei unbekannten Personen haben den Bus laut Zeugenaussagen an der Bushaltestelle "Am Lax" verlassen und sind in unbekannte Richtung geflüchtet. Die jungen Frauen stiegen in der "Meisebacher Straße" aus und verständigten die Polizei.

Die Unbekannten werden von den Frauen wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, circa 50-60 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Haare seien seitlich abrasiert und oben länger zur Seite gelegt gewesen. Bekleidet war die Person mit einer Jeanshose und einer Lederjacke mit roten Elementen. Person 2: weiblich, circa 50-60 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, normale Statur, braune schulterlange Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war die Frau mit einer blauen Jacke. Beide Personen hätten mit ostdeutschem Akzent gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen sowie Fahrgäste, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Postfiliale

Alheim. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagnachmittag (16.10.) und Dienstagmorgen (17.10.) gewaltsam eine Metalleingangstür einer Postfiliale in der Straße "Zum Sool" in Heinebach auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge an Münzgeld. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vier Einbrüche auf dem Lullusfest

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (18.10.) trieben unbekannte Langfinger auf dem Lullusfest ihr Unwesen. Vier Einbrüche sind der Polizei bislang bekannt geworden:

Gegen 2 Uhr drangen derzeitigen Erkenntnissen nach zwei unbekannte Täter in einen Imbiss ein, der sich auf dem Festplatz befindet. Dort entwendeten sie einen leeren Tresor im Wert von rund 400 Euro. Die beiden Täter trugen Jacken mit aufgezogener Kapuze, Handschuhen sowie Mundschutz.

Zwischen 23.15 Uhr und 9 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Verkaufsstand auf dem Linggplatz gegenüber des Linggdenkmals. Dort entwendeten sie aus der Kasse rund 20 Euro Bargeld.

Zwischen 23 Uhr und 9.55 Uhr war auch das Kinderkarussel auf dem Linggplatz Ziel Unbekannter. Diese zerschnitten die Abdeckplane des Fahrgeschäftes und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden.

Auch ein Fahrgeschäft auf dem Lullusmarkt wurde durch unbekannte Täter heimgesucht. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen diese mit einem unbekannten Gegenstand den Glaseinsatz eines Kassenhäuschens ein und entwendeten Bargeld sowie eine Akku-Flex im Gesamtwert von rund 650 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell