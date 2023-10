Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Fernreisebus beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstagabend (17.10.), gegen 22.45 Uhr, befuhr der 52-jährige Fahrer eines Fernreisebusses den Busbahnhof an der Straße "Am Bahnhof". An der Überdachung der Haltestellen kollidierte das Fahrzeug mit einer etwas tiefer liegenden Metallstrebe. Am Dach des Reisebuses entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Bahnhofsüberdachung blieb nach aktuellem Erkenntnisstand unbeschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

(PB)

