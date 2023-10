Fulda (ots) - Nüsttal - Am Montag (16.10.2023) kam es gegen 12.00 Uhr auf der L 3176 in der Höhe des Ortsteils Silges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. In einem Kurvenbereich kam es zur Berührung beider Fahrzeuge (Bereich Außenspiegel), die sich auf der L 3176 entgegenkamen. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von ...

mehr