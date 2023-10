Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A7 - Überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für zwei Unfälle - Fahrbahnsperrung - 2 leicht Verletzte

Neuenstein - Am Dienstag (17.10.2023) befuhr ein 22-jähriger aus Kaiserslautern mit seinem Pkw Lexus gegen 21.05 Uhr die A7 in Richtung Norden - zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West. Nach eigenen Angaben mit einer Geschwindigkeit von ca. 180 km/h. Aufgrund von langsamer fahrenden Fahrzeugen musste der Fahrer stark abbremsen. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen in die Betongleitschutzwand und touchierte anschließend einen Sattelzug, der ebenfalls in diesem Bereich unterwegs war. Der Sattelzugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein - hierbei wurde die Ladung - Sahne - beschädigt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

In der Folge ereigente sich unmittelbar hinter dem ersten Unfall ein weiterer Unfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Göttingen musste aufgrund des Unfalles mit ihrem Pkw Skoda Octavia den Fahrstreifen wechseln und abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw FCA (Fiat) auf den vorausfahrenden Pkw der Göttingerin auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Im Fahrzeug befand sich noch der Hund der Fahrzeugführerin. Der Collie wurde durch die aufnehmende Streife für die Dauer der Behandlung der Hundebesitzerin im Krankenhaus in Obhut genommen und auf der Dienststelle mit allem versorgt, was das Hundeherz begehrt. Nach Beendigung der Behandlung konnte er wieder an sein "Frauchen" übergeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A7 in Fahrtrichtung Kassel kurzzeitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Kirchheim war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Der Gesamtschaden bei den beiden Unfällen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Gegen 22.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

