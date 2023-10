Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld- Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Nüsttal - Am Montag (16.10.2023) kam es gegen 12.00 Uhr auf der L 3176 in der Höhe des Ortsteils Silges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. In einem Kurvenbereich kam es zur Berührung beider Fahrzeuge (Bereich Außenspiegel), die sich auf der L 3176 entgegenkamen. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hünfeld. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen dunklen Mercedes Actros gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-9658-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

