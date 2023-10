Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schlägerei am Lollsmontag

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag (16.10.), gegen 15.35 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei mehrerer Personen im Bereich des Neumarktes. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, fanden sie fünf verletzte Männer vor, die von Ersthelfern versorgt wurden. Derzeitigen Erkenntnissen nach gerieten zwei Personengruppen miteinander in Streit, wobei die Hintergründe im persönlichen Bereich liegen dürften. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell