Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Schule - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Schule

Hilders. Derzeitigen Erkenntnissen nach setzten bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (13.10.) und Montagmorgen (16.10.) eine Plastikmülltonne auf einem Schulgelände in der Julius-Echter-Straße in Brand. Durch die Rußbildung wurde auch die Gebäudefassade beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bad Salzschlirf. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter zwischen Sonntag (08.10.) und Mittwoch (11.10.) auf das Gelände eines Vereinsheims in der Müser Straße. Die Langfinger versuchten ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, ließen sie vermutlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell