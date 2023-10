Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Lkw verliert Gefahrgut - Tank- und Rastanlage gesperrt

Herleshausen - Am Montag (16.10.), gegen 14:10 Uhr, wurde Feuerwehr und Polizei über einen Gefahrgutaustritt aus einem Lkw-Auflieger an der Tank- und Rastanlage Werratal-Süd an der A 4 in Richtung Osten informiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein Tanklastzug aus dem Kreis Meppen (Niedersachsen) auf der Rastanlage, als ein Austritt der Ladung aus dem Auflieger durch den Fahrer festgestellt wurde.

Dieser verständigte umgehend die Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot vor Ort kam. Glücklicherweise wurde durch den Vorfall niemand verletzt.

Die Tank- und Rastanlage ist bis auf weiteres gesperrt. Die Feuerwehr ist aktuell damit beschäftigt das Gefahrgut umzupumpen. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich bei dem Gefahrgut um säurehaltige Flüssigkeit. Die Arbeiten werden noch bis in die Nacht hinein andauern. Der Verkehr auf der BAB 4 ist von den Arbeiten nicht betroffen und es kommt zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ursache für den Gefahrgutaustritt sowie die etwaige Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Sobald weitere Informationen vorliegen wird nachberichtet.

Gefertigt:

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeiautobahnpolizei Bad Hersfeld, Müller, St., PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell