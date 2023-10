Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter zerkratzten derzeitigen Erkenntnissen nach mittels unbekanntem spitzen Gegenstand die hintere rechte Tür eines grauen Chevrolet Cruze. Das Fahrzeug war zwischen Donnerstagmittag (12.10.) und Freitagabend (13.10.) in der Straße "Vogelgesang" geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter knickten am Samstag (14.10.), zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr, alle drei Scheibenwischerarme eines schwarzen Audi Q3 ab. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum an einem Gehweg im Weißdornweg in Johannesberg. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kirchheim. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen unbekannte Täter zwischen dem 4. Oktober und dem 13. Oktober in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Sonnenblick" ein. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Gegenstände aus zwei Kellerräumen im Gesamtwert von rund 2.400 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell