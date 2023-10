POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Bad Hersfeld (ots) - Am Freitagabend zwischen 17:20 Uhr und 23:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem DGH in Wölfershausen ein dort geparkter weißer Renault Twingo von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacher/in des Unfalls entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld ...

