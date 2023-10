Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, kam es gegen 19:20 h auf der Bardostraße in Fulda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW - und einem Pedelec Fahrer. Hierbei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt; er zog sich Schürfwunden in Folge eines Sturzes zu, konnte allerdings erfreulicherweise noch vor Ort nach Betreuung durch einen Rettungsdienst wieder entlassen werden. Ein 61 - jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Skoda die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe des Hauptstützpunktes der Feuerwehr Fulda beabsichtigte der PKW - Führer nach links in die Bardostraße einzubiegen und übersah hierbei einen 30 - jährigen Mann aus Eichenzell, der gerade dabei war, die Bardostraße in Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage in Richtung Fuldaaue zu überqueren. Beide Verkehrsteilnehmer berührten sich, der Pedelec Fahrer fiel zu Boden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 EUR.

Gefertigt:

(Pst. Fulda, Hohmann, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell