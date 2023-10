POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Wölfershausen

Tann (Rhön) (ots) - Am Samstag (14.10.), gegen 07 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Landesstraße 3174 in Tann (Rhön), Ortsteil Dippbach, aus Thüringen kommend in Richtung Tann (Rhön). In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand des alten Backhauses. An dem PKW und der Wand des Backhauses entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 20.000 ...

