Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag kam es in Fulda in der Johannes-Dyba-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Pauluspromenade und bog in die Johannes-Dyba-Allee ab. In diesem Bereich befindet sich eine Fußgängerampel und der Pkw-Fahrer lies die dortigen Fußgänger die Straße überqueren. Als alle Fußgänger die Straße überquert hatten, setzte er seine Fahrt fort und übersah dabei einen Jugendlichen, der auf seinem E-Scooter ebenfalls noch die Straße überqueren wollte. Der E-Scooter-Fahrer flog dabei über die Motorhaube, stieg im Anschluss wieder auf seinen E-Scooter und fuhr davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Fulda zu melden.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, POK Happ

