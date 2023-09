POL-IZ: 230911.6 Heide: Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Kleve (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind auf einem Feld in Kleve mehrere hundert Rundheuballen in Flammen aufgegangen. Ein Unbekannter dürfte sie nach derzeitigen Erkenntnissen in Brand gesetzt haben. Kurz vor 04.00 Uhr gerieten auf einem Feld in der Straße Südendörp etwa 300 Rundballen in Brand. Mehrere Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Diese dauerte bis zum Sonntagabend, 19.30 Uhr, an. Da die Ballen ...

