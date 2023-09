POL-IZ: 230911.4 Itzehoe: Motorroller entwendet und beschädigt

Büsum (ots) - Am vergangenen Sonntag ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Büsum eingedrungen. Er entwendete eine Spielekonsole und richtete einigen Sachschaden an. Während der Abwesenheit des Bewohners in der Zeit von 08.15 Uhr bis 21.30 Uhr drang ein Einbrecher über die Eingangstür in die Wohnung des Geschädigten in der Hohenzollernstraße ein. Der Dieb sah sich in den Räumen um und stahl eine Nintendo-Switch ...

