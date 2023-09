Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230911.2 Büsum: Einbrecher entwendet Spielekonsole

Büsum (ots)

Am vergangenen Sonntag ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Büsum eingedrungen. Er entwendete eine Spielekonsole und richtete einigen Sachschaden an.

Während der Abwesenheit des Bewohners in der Zeit von 08.15 Uhr bis 21.30 Uhr drang ein Einbrecher über die Eingangstür in die Wohnung des Geschädigten in der Hohenzollernstraße ein. Der Dieb sah sich in den Räumen um und stahl eine Nintendo-Switch sowie zwei Controller. Der Wert der Beute liegt bei etwa 400 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens bei etwa 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

