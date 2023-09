POL-IZ: 230908.5 Kellinghusen: Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen gesucht!

Wesseln (ots) - Am Donnerstag ist die Kundin eines Supermarktes in Wesseln Opfer eines Diebstahls geworden. Der Täter entwendete ihr ein Portemonnaie mit rund hundert Euro. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich währenddessen in ihrer Umhängetasche, die sie an den Einkaufswagen hängte. An der Kasse stellte die 68-Jährige ...

mehr