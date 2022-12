Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0757 --81-Jähriger mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Blockdieksee Zeit: 04.12.22, 08:50 Uhr

Am Sonntagmorgen verletzte ein unbekannter Täter einen 81 Jahre alten Mann im Ortsteil Blockdiek mit einem Messer. Eine aufmerksame Zeugin ging dazwischen, woraufhin er flüchtete. Die Polizei Bremen sucht weitere Zeugen.

Der 81 Jahre alte Mann, der auf einen Rollator angewiesen ist, ging am Sonntagmorgen gegen 8:50 Uhr am Blockdieksee spazieren, als er beim dortigen Gehweg auf Höhe der Sportanlage von einem Unbekannten lautstark dazu aufgefordert wurde, sich auf den Boden zu legen. Noch bevor der Senior reagieren konnte, verletzte der Täter den Mann mit einem Messer an Arm und Kinn. Eine aufmerksame Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und schrie den Unbekannten an, welcher daraufhin in Richtung Achterdieksee/Kurt-Huber-Straße flüchtete. Der 81-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß, Anfang 20, mit schwarzen kurzen Haaren, etwas korpulent und dunklem Teint beschrieben. Bei der Tat trug er eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke mit blauer Kapuze. Die Polizei Bremen fragt, wem am Sonntagmorgen im Bereich Blockdieksee etwas aufgefallen ist und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell