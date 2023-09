Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Person hinter Heizkörper eingeklemmt

Celle (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Celle zu einer eingeklemmten Person in den Stadtteil Neuenhäusen alarmiert. Hier war eine Person zwischen einem Heizkörper und einer Wand mit bodentiefem Fenster eingeklemmt. Der Zwischenraum betrug ca. 25 cm. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Person bereits durch den Rettungsdienst betreut. Durch die Feuerwehr wurde der am Boden montierte Heizkörper gelöst und die Person im Anschluss gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreit.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und der Rettungsdienst.

