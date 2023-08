Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Auf den Dächern von Celle - Fortbildung "Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich"

Celle

Vorsichtig tritt eine Feuerwehrfrau aus einem Dachfenster, Dachpfannen werden nach oben geschoben. Der Ausblick vom Dach des unbewohnten Gebäudes kurz genossen, dann geht es weiter bis zum Ende des Gebäudes, immer gesichert durch das eigene bewusste Vorgehen und einen Feuerwehrmann am Ende des Seils.

Aber wieso eigentlich? Am Freitag stand bei der Feuerwehr Celle eine Fortbildung für eingewiesene Kräfte im Bereich Arbeiten im absturzgefährdeten Bereichen auf dem Plan. Das Ausbilderteam hatte hierzu ein perfektes Gelände am Rande der Residenzstadt gefunden. Unter realistischen Bedingungen war hier eine praktische Fortbildung möglich, so dass Grundlagen wiederholt und das Thema vertieft werden konnten. Für alle Teilnehmer ein interessanter Nachmittag und Start in das Wochenende.

