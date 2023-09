Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230908.4 Itzehoe: Unfallflucht und Trunkenheit

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in Itzehoe ein Fahrzeug angefahren und ist geflüchtet. Wie sich später herausstellte, war der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert.

Gegen 21.45 Uhr kollidierte ein 22-Jähriger mit seinem Sprinter in der Lindenstraße mit einem an einer Tanksäule stehenden Wagen. Nach der Berührung entfernte sich der junge Mann und ließ die Geschädigte zurück. Sie verfolgte den Lieferwagen zu Fuß bis an die nahegelegene Ampel, an der der Flüchtige halten musste. Sie sprach den Fahrer an, der umzukehren versprach, jedoch dann seinen Weg in Richtung Brückenstraße fortsetzte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Anzeigende informierte daraufhin die Polizei, die den Mercedes des 22-Jährigen schließlich geparkt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße entdeckte. Der Fahrer selbst kam auf die Beamten zu, er war deutlich alkoholisiert. Einen Unfall, so der Itzehoer, habe er nicht verursacht. Den Konsum von Alkohol räumte der Mann ein, ein später auf dem Polizeirevier absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Seinen Führerschein musste der Beschuldigte abgeben - ihn erwartet nun eine Strafanzeige. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Merle Neufeld

