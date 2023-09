Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230908.2 Wesseln: Taschendiebstahl im Supermarkt

Wesseln (ots)

Am Donnerstag ist die Kundin eines Supermarktes in Wesseln Opfer eines Diebstahls geworden. Der Täter entwendete ihr ein Portemonnaie mit rund hundert Euro.

In der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich währenddessen in ihrer Umhängetasche, die sie an den Einkaufswagen hängte. An der Kasse stellte die 68-Jährige schließlich das Fehlen ihres Portemonnaies fest.

Im Nachhinein erinnerte sich die Dame an eine Frau, die ihr bei den Süßigkeiten sehr nahegekommen war. Möglicherweise hat es sich bei dieser Person um die Diebin gehandelt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell