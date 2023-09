POL-IZ: 230907.4 Kiebitzreihe: Einbruch in Einfamilienhaus

Hohenlockstedt (ots) - Am Mittwochnachmittag hat ein Dieb sich in ein Haus in Hohenlockstedt geschlichen und aus dem Inneren Schmuck entwendet. Der plötzlich auftauchende Hausherr schlug den Täter schließlich in die Flucht. Gegen 14.15 Uhr verließ der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße kurz seine Wohnung, um zur Nachbarin zu gehen. Er lehnte bei Verlassen seine Haustür nur an. Die Gelegenheit ...

mehr