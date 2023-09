Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230907.1 Hohenlockstedt: Dieb schleicht sich in Haus

Hohenlockstedt (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Dieb sich in ein Haus in Hohenlockstedt geschlichen und aus dem Inneren Schmuck entwendet. Der plötzlich auftauchende Hausherr schlug den Täter schließlich in die Flucht.

Gegen 14.15 Uhr verließ der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße kurz seine Wohnung, um zur Nachbarin zu gehen. Er lehnte bei Verlassen seine Haustür nur an. Die Gelegenheit nutzte ein Unbekannter und betrat das Objekt. Er nahm von einer Kommode Schmuck an sich, als der Geschädigte zurückkehrte und ihn erwischte. Nach einem Handgemenge gelang dem Eindringling mitsamt der Beute die Flucht, bei der er einen Schuh verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Laut dem anzeigenden Senior war der Täter Ende 20, 175 cm groß, untersetzt und hatte kurze Haare. Er war nach der Tat mit nur einem roten Schuh unterwegs. Hinweise auf den Beschriebenen nimmt die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 entgegen.

Merle Neufeld

