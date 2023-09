Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230906.2 Itzehoe: Diebstahl in Kaufhaus

Itzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter die Mitarbeiterin eines Geschäftes in Itzehoe bestohlen. Hinweise auf den Dieb gibt es nicht - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr begab sich eine nicht bekannte Person in das Büro in einem Laden in der Stiftstraße. Dort verwahrte eine Mitarbeiterin ihren Rucksack samt Portemonnaie. Der Unbekannte griff sich die Geldbörse aus der Tasche und erbeutete so unter anderem Bargeld.

Eine verdächtige Person hatte die Geschädigte nicht bemerkt. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell