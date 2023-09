Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230905.5 Itzehoe: Zwei ältere Herren bei Einkauf bestohlen

Itzehoe (ots)

Am Montagmorgen sind zwei Senioren während des Einkaufens in Märkten in Itzehoe Opfer von Taschendieben geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Um 10.00 Uhr hielt sich ein Geschädigter bei Aldi in der Lise-Meitner-Straße auf. Bei Betreten des Ladens befand sich sein Portemonnaie in der verschlossenen Jackentasche. In dem Geschäft stellte der 72-Jährige dann wenig später fest, dass die Tasche geöffnet war und seine Geldbörse mit 110 Euro daraus fehlte. Eine verdächtige Person hatte der Itzehoer nicht bemerkt.

Ähnlich erging es einem Kunden des Aldi-Marktes am Langen Peter kurz vor 10.00 Uhr. Auch er hatte den Verlust seiner Geldbörse zu beklagen, was dem 77-Jährigen erst an der Kasse auffiel. Auch der Mann konnte keinen Tatverdacht äußern.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sollten sich in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell