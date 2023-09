Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230905.3 Heide: Dieb benutzt entwendete EC-Karte

Heide (ots)

Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies am Samstag in Heide setzte der Täter die entwendete EC-Karte bei Einkäufen in einem Supermarkt ein. Es fanden sieben unberechtigte Abbuchungen statt.

Nach Angaben des Geschädigten stahl eine unbekannte Person seine Geldbörse aus seinem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße, vermutlich am Samstagabend. Neben Bargeld enthielt das Portemonnaie eine Bankkarte, die der Dieb mehrfach für Zahlungen von Einkäufen bei Kaufland in Heide einsetzte. Mittlerweile ließ der Anzeigende sein Konto sperren, der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen nach dem Dieb dauern an.

Merle Neufeld

