Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufzuchtanlage für Drogen entdeckt

Erfurt (ots)

Mehrere Streifenwagen kamen am Montagabend in Erfurt im Karl-Reimann-Ring zum Einsatz. Vorausgegangen waren mehrere Notrufe, in denen von einem Mann berichtet wurde, der aus dem vierten Obergeschoss eines Wohnhauses Gegenstände vom Balkon werfen würde. Der aggressive Mann weigerte sich, den Beamten vor Ort die Wohnungstür zu öffnen. Da eine Gefahr für Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung zwangsweise geöffnet. Hierbei stellten die Polizisten nicht nur den betrunkenen 43-jährigen Unruhestifter fest, sondern auch ein Aufzuchtzelt für Cannabis sowie ca. 100 Gramm Marihuana. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und versuchte die Polizisten anzugreifen, verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (JN)

