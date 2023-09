Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230904.2 Heide: Kinderwagen in Brand gesetzt

Heide (ots)

Am Montagabend hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in Heide einen Kinderwagen angezündet. Die Flammen zerstörten das Gefährt, an dem Gebäude entstand kein Schaden.

Gegen 22.45 Uhr ging ein Kinderwagen in einem Treppenhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße in Flammen auf. Der Hausmeister bemerkte das Feuer aufgrund des ausgelösten Rauchwarnmelders, den Kinderwagen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Person ins Freie gezogen und gelöscht.

Personen kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden, im Inneren des Hauses entstand lediglich eine Rußschicht an der Wand im Bereich des Standortes des Wagens.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Brandes geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell