POL-IZ: 230905.4 Burg: Randalierer auf Friedhof unterwegs

Heide (ots) - Am Montagabend hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in Heide einen Kinderwagen angezündet. Die Flammen zerstörten das Gefährt, an dem Gebäude entstand kein Schaden. Gegen 22.45 Uhr ging ein Kinderwagen in einem Treppenhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße in Flammen auf. Der Hausmeister bemerkte das Feuer aufgrund des ausgelösten Rauchwarnmelders, den Kinderwagen hatte zu diesem Zeitpunkt ...

