POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden/Minseln -- Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom 23.08.2023 23:00 Uhr bis Donnerstag, 24.08.2023 09:30 Uhr kam es zu Vandalismus im Bereich des Skate Parks in der Hohe-Flum-Straße. Dabei sollen bislang unbekannte Täter Betonpflanztröge in die "Bowl" gerollt haben, wobei diese zu Bruch gingen. Auch ein Verkehrszeichen wurde mitsamt der Stange abgebrochen und in die Bowl geworfen. Zudem war ein großer Teil der Anlage mit Glasscherben ...

mehr