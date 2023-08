Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unbekannte Tote in Bachbett aufgefunden - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 17.30 Uhr hatten spielende Kinder in einem Bachbett des Brettenbachs in Emmendingen eine tote Person aufgefunden und daraufhin die Polizei verständigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es sich um den Leichnam einer Frau handeln, deren Identität bislang nicht bekannt ist. Hinweise auf ein Fremdeinwirken oder eine Straftat liegen aktuell nicht vor. Ein Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- korpulent, adipös, Kleidergröße 48/50, EU 52/54, XL - 167 cm groß - vermutlich lebensälter, wozu keine genauere Aussage getroffen werden kann - Oberkieferprothese (14 Zähne) - Teilprothese Unterkiefer (4 Zähne)

Bekleidung:

- Feinrippunterhemd Größe XL (48/50), Marke Lady Life - helle Unterhose - dunkle Strumpfhose - dunkle Socken

Schmuck:

- Kreole am linken Ohr, Silberfarben mit drei dunklen Kreuzen (X) als Gravur - Fingerring vermutlich Silber mit Wellenmuster - am Mittelfinger rechts getragen - Fingerring, sternförmig

- Armbanduhr Farbe Silber, Aufschrift "Dugena Titanium", Gliederarmband

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Frau oder zur Klärung des Sachverhaltes beitragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell