Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen und ca. 27.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wörth am Rhein (ots)

Am 11.01.2023 kam es auf der A65, Höhe Rohrbach, in Fahrtrichtung Landau, zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Mann aus dem Raum Landau touchierte zunächst beim Fahrstreifenwechsel nach rechts, einen auf der rechten Fahrspur fahrenden PKW. Anschließend lenkte er wieder nach links, weshalb eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin, ebenfalls aus dem Raum Landau, versuchte auszuweichen. Hierbei prallten beide Fahrzeuge gegen die Leitplanke und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an den PKW. Der 59-jährige Fahrzeugführer lenkte hiernach noch einmal nach rechts und prallt anschließend gegen die rechte Leitplanke. Die 55-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde schwererer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht und ihre Fahrzeuge abgeschleppt. Die A65 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell