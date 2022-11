Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Seniorin in Linienbus gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Donnerstag, den 3. November 2022, in einem Linienbus in Leonberg ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg eine 80 Jahre alte Frau gegen 14:05 Uhr an der Haltestelle Leonberg Krankenhaus in den Bus ein. Noch während sie zu einem Sitzplatz lief, soll der Busfahrer beschleunigt haben, sodass die Seniorin stürzte. Mehrere bislang unbekannte Fahrgäste halfen der Frau auf. An der Haltestelle Bahnhof Leonberg verließ die 80-Jährige den Bus und verständigte den Rettungsdienst, der sie leicht verletzt ins Krankenhaus brachte. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

