Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Stuttgarter Straße fordert rund 5000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Montagvormittag auf der Stuttgarter Straße im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes Donauspitz in der Nähe des Bahnüberganges gekommen. Gegen 09.10 Uhr bog eine 90-jährige Fahrerin eines Opels von der Ausfahrt des Parkplatzes nach rechts in Richtung Stadtmitte auf die Stuttgarter Straße ein, ohne auf einen von links nahenden Lastwagen zu achten. Um eine Kollision mit dem einbiegenden Opel zu verhindern, wich der Fahrer des Lastwagens nach links auf die Gegenfahrspur aus. Zeitgleich leitete eine auf der Stuttgarter Straße entgegenkommende 43-jährige Fahrerin eines VW Sharans eine Vollbremsung ein, um nicht gegen den ausweichenden Lastwagen zu fahren. Eine mit einem Seat Ibiza dem Sharan folgende 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des bremsenden Sharans. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell