Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Funkenbildung bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer verursacht Kleinbrand

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Kleinbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Montagvormittag in einer Werkstatt der AWO in der Straße "Am Rehbuck" gekommen. Dort wurden kurz vor 10 Uhr Arbeiten mit einem Winkelschleifer durchgeführt. Dabei entstandener Funkenflug verursachte einen Kleinbrand, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Arbeitern gelöscht werden konnte. Ob durch den Kleinbrand an der Werkstatt Sachschaden entstand, ist nicht bekannt. Eine mit der Feuerwehr eintreffende Besatzung eines Rettungswagens untersuchte vorsorglich die beiden beteiligten Arbeiter auf eine mögliche Rauchgasintoxikation. Beide Männer blieben jedoch unverletzt, sodass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell