Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Garagenzufahrt (25./27.01.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag die Zufahrt zu einer Tiefgarage in der Neuhauser Straße beschmiert. Die Täter hinterließen an der linken Wand der Zufahrt der zur Mainaustraße 38 gehörenden Tiefgarage mittels blauem Edding mehrere Schmierereien, zudem ritzten sie mit einem spitzen Gegenstand in den Beton. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell