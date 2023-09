POL-IZ: 230906.3 Landrecht: E-Biker übersieht Auto

Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter die Mitarbeiterin eines Geschäftes in Itzehoe bestohlen. Hinweise auf den Dieb gibt es nicht - die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr begab sich eine nicht bekannte Person in das Büro in einem Laden in der Stiftstraße. Dort verwahrte eine Mitarbeiterin ihren Rucksack samt Portemonnaie. Der Unbekannte griff sich die Geldbörse ...

mehr