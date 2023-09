Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230906 - 1025 Frankfurt - Innenstadt: E-Scooter-Dieb kommt nicht weit

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (05.09.2023) nahmen Zivilfahnder einen 23-jährigen Dieb fest, der das Schloss eines gesicherten E-Scooters knackte und dann versuchte, auf der Zeil zu entkommen. Kurz darauf ließ die Polizei bei ihm die Handschellen klicken.

Die Beamten beobachteten gegen 19.35 Uhr, wie sich der spätere Beschuldigte in Höhe der Zeil 71 an einem E-Scooter zu schaffen machte. Mit einer Sattelstütze knackte er ein Kettenschloss auf. Auch ein Passant bemerkte die Tat. Anschließend fuhr der Dieb mit dem E-Scooter in Richtung Konstablerwache davon, konnte jedoch von den Fahndern wenig später gestellt werden. Unmittelbar vor dem Zugriff stieß er den elektrischen Tretroller in Richtung der Beamten, um nun zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Doch die Fahnder reagierten rasch, hielten den jungen Mann fest und brachten ihn schließlich zu Boden. Nach der Festnahme transportierten sie den 23-Jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich illegal im Bundesgebiet aufhält, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Dem Geschädigten konnte sein Eigentum noch vor Ort wieder ausgehändigt werden. Zwei Polizeibeamte trugen aufgrund des weggestoßenes E-Scooters leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell