POL-IZ: 230907.5 Itzehoe: Einbruch in ehemaligen Supermarkt

Friedrichskoog (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein Rentner mit seinem Volkswagen in Friedrichskoog in den Gegenverkehr geraten und mit einem Entgegenkommenden kollidiert. Zwei Begleiterinnen des Unfallverursachers erlitten hierbei leichte Verletzungen. Um 16.25 Uhr war ein 83-Jähriger in Begleitung einer 84- und einer 86-Jährigen auf der Hauptstraße aus Richtung Friedrichskoog kommend in Richtung Marne unterwegs. Aus ...

